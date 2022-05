„Alte Schule Vynen“ : Vynener wählen Vorstand für neuen Dorf-Verein

Vynen Vynen bekommt ein Dorfgemeinschaftshaus. Betreiber wird ein neuer Verein. Die Gründung ist auf den Weg gebracht worden. Es gibt auch schon einen Vorstand. Und auch Namen für Haus und Verein.

In Vynen ist ein Trägerverein für das geplante Dorfgemeinschaftshaus auf den Weg gebracht worden. Fast 50 Bürgerinnen und Bürger hätten sich dafür am vergangenen Dienstag getroffen, berichteten Heinz Köster und Birgit Mosler. Die Anwesenden hätten einen Vorstand gewählt, der sich um die weitere Kommunikation mit der Stadt Xanten und dem Bauträger sowie um die Erarbeitung einer Satzung für den Verein kümmern werde.

Die Versammlung hatte zunächst mit einer kurzen Einführung durch Norbert Frerix vom Heimatverein Vynen begonnen. Anschließend übernahm Birgit Mosler vom Rhein-Waal Institut für Technologie (RheWaTech) die Moderation. In mehreren Runden sei ein Name für das neue Heim der Dorfgemeinschaft („Et Vynse Huis“) und für den Trägerverein („Alte Schule Vynen“) gefunden worden, berichteten sie und Köster.

Bei den Wahlen sei mit breiter Zustimmung folgender Vorstand gewählt worden: Heinz Köster, Wolfgang Jazdzejewski, Kristina Frerix, Norbert Frerix, Stephanie Westerhoff, Swenja Peters, Melissa Koenen und Veronika Frerix. Von ihnen sei Heinz Köster einstimmig zum Vorsitzenden ernannt worden, hieß es. Er betonte, wie glücklich er sei, dass die Dorfgemeinschaft diese einmalige Chance mit dem Dorfgemeinschaftshaus so engagiert ergreife. Wer am Dienstagabend nicht anwesend sein konnte aber mitarbeiten wollte, könne sich bei ihm melden, um in den Verteiler für den künftigen Trägerverein aufgenommen zu werden. Darüber würden alle Mitglieder über den weiteren Prozess informiert.