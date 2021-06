Erster Dorfaktionstag nach Corona-Pause : Sonsbeck ist wieder blitzblank

Am Dorfplatz in Labbeck und rund um das Pfarrheim haben unter anderem (v.l.) Torsten Schumacher, Kurt Hannoschšck, Agnes Quinders und Jupp Nobis Müll gesammelt und die Beete von Unkraut befreit. Foto: Armin Fischer (arfi)

Sonsbeck Knapp 100 Bürger befreiten die Gemeinde beim ersten Dorfaktionstag nach der Corona-Pause von allerlei Müll und Unrat. Vielen Helfern war neben dem Säubern vor allem wichtig, mal wieder etwas mit der Dorfgemeinschaft unternehmen zu können.

Am Samstag war nach einer eineinhalbjährigen corona-bedingten Pause in Sonsbeck, Labbeck und Hamb im Rahmen des 19. Dorfaktionstages wieder Großreinemachen angesagt. Auf Einladung des Ortsausschusses Sonsbeck, des Heimat- und Verkehrsvereins sowie der Ortsvorsteher Gudrun Bach aus Hamb und Johannes Dieter Hinßen aus Labbeck beteiligten sich knapp 100 Bürger aller Altersklassen an dem „öffentlichen Hausputz“.

Damit die ehrenamtliche Arbeit bei der Hitze erträglich blieb, wurden die Müllsammler zwischendurch von den Organisatoren mit Getränken versorgt. „Eigentlich machen wir das im März, aber nach der langen Pause haben wir die Aktion vorgezogen“, erklärte Bürgermeister Heiko Schmidt, der in gelber Warnweste mithalf. Dass die Pandemie das Verhalten der Menschen verändert hat, ließ sich auch an ihren Hinterlassenschaften ablesen. Waren in den vergangenen Jahren die Bereiche um die Autobahnabfahrten mit Plastikbechern und Fastfood-Verpackungen vermüllt, so hat sich dies in Zeiten von Homeoffice und Kurzarbeit deutlich verändert. „Wir registrieren ein vermehrtes Müllaufkommen entlang unserer Radwanderrouten und Wege“, sagte Schmidt, der der ehrenamtlichen Unterstützung einen weiteren positiven Aspekt abgewinnt: „Es ist toll, dass so viele Kinder mitgenommen werden, das sorgt für einen nachhaltigen Effekt.“

Nicht nur das Müllsammeln gehörte zum Dorfaktionstag. Diese starke Frauentruppe putzte die Fenster am Hubertushaus in Hamb. Foto: Armin Fischer (arfi)

Info Private Müllsammler stießen Debatte an Tradition Der eigentlich im Frühjahr ausgerichtete Dorfaktionstag gehört in Sonsbeck zur Tradition. In diesem Jahr fand die Müllsammelaktion zum 19. Mal statt. 2020 musste sie corona-bedingt ausfallen. Auch 2021 wurde der Termin zunächst abgesagt. Eigenregie Im Frühjahr sammelten viele Helfer in Eigenregie Müll beim Spaziergang. Da der Müll privat entsorgt werden musste, gab es die Forderung nach mehr Unterstützung von der Gemeinde.

Der lasse sich nach inzwischen 19 Müllsammelaktionen ohnehin schon erkennen, bemerkte Labbecks Ortsvorsteher Johannes Dieter Hinßen: „Es wird immer viel gemeckert, aber so schlimm sah es hier gar nicht aus.“ In Labbeck griffen zudem einige Helfer zu Schaufel und Harke, um rund um das Pfarrheim Beete vorzubereiten, die von der „Rentnergruppe“ am Montag bepflanzt werden.

Kurt Hannoschök, Sprecher der gärtnernden Seniorengemeinschaft, ist froh, dass es endlich wieder losgehen kann. „Außer den Rasen zu mähen konnten wir ja monatelang nichts machen. Inzwischen steht das Unkraut meterhoch, es wird also höchste Zeit“, sagte er energisch. Damit Labbeck wieder erblüht, bekommen die Rentner von der Gemeinde neben technischem Gerät rund 120 Blumen.

Auch Vereine machten mit: Auf der Landstraße von Sonsbeck nach Hamb war das Team von ALKO SBK (Allgemeine Konzertorganisation Sonsbeck) unterwegs. Foto: Armin Fischer (arfi)

Um keine verdreckte Stelle auszulassen, hat Hinßen vor dem Putztag mit Agnes Quinders eine Dorfbegehung gemacht und anstehende Aufgaben auf Zettel geschrieben, von denen sich jeder am Samstagmorgen einen nehmen durfte. Leider war das Helferaufkommen an diesem Tag nicht ganz so hoch wie erwartet. Die Arbeiten Spinnenfegen und Scheibenputzen an Pavillon und Bushaltestelle blieben deshalb ebenso unerledigt wie der Anstrich des Bobbycar-Übungsplatzes auf dem Gelände des Kindergartens. „Das müssen wir dann halt demnächst selber erledigen. Es ging uns auch hauptsächlich darum, das Dorf mal wieder aufzuhübschen“, sagte Hinßen, der ansonsten mit dem Erfolg der Dorfaktion sehr zufrieden war.

Sonsbecks Bürger helfen traditionell gerne mit, ihr Dorf zu säubern, aber in diesem Jahr war zusätzlich überall die Freude darüber spürbar, wieder etwas in der Gemeinschaft zu unternehmen. Das führte mitunter zu außergewöhnlichen Momenten. „Nein, das ist nicht meine Enkelin. Wir sind uns beim Müllsammeln an der Hochstraße begegnet und haben uns sofort angefreundet“, erklärte Brigitte Fucking und strich der sechsjährigen Amelie durchs Haar. Das Mädchen zog mit Blick auf ihre Ausbeute ein verärgertes Fazit: „Plastikmüll haben wir keinen gefunden, aber überall lagen Zigarettenkippen.“ Überhaupt macht die Motivation des Nachwuchses Hoffnung. „Ich freue mich schon so lange darauf, mit meinem Papa daran teilzunehmen. Ich wünsche mir einfach eine saubere Stadt“, sagte die elfjährige Antje Peters.