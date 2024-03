Bürger sammeln Müll auf Frühjahrsputz in Sonsbeck

Vor dem Sonsbecker Kastell, vor dem Pfarrheim in Labbeck und vor dem Hubertushaus in Hamb fanden sich am Samstagmorgen ab etwa 8.45 Uhr bei wärmendem Sonnenschein immer mehr gut gelaunte Personen ein. In Hamb waren es circa 40 Erwachsene und Kinder, die in acht Gruppen bereit waren, am 22. Sonsbecker Aktionstag teilzunehmen, in Labbeck ebenfalls um die 40, in Sonsbeck waren es sogar 120. In diesem Jahr gehörten besonders viele Kinder dazu, was sich am stärksten in Sonsbeck bemerkbar machte, denn da überzeugten die Pfadfinder noch bevor sie sich zur Parkstraße, zum Spielplatz und zum Regenrückhaltebecken auf den Weg machten, mit einer tollen Spielaktion. „Wir sind eine Gruppe von 35 Kindern und zehn Erwachsenen und überbrücken die Wartezeit mit dem spannenden Bewegungsspiel Pony“, erklärte Jule Duckheim, die zum ersten Mal als Leiterin einer Wölflingsgruppe an der Aktion teilnahm.