Vorschlag der CDU Xanten : Kirchengemeinde lehnt Umbenennung des Domplatzes ab

Xanten Walter Bader gilt als Retter des Xantener Doms. Die CDU schlug vor, den Platz vorm Gebäude nach ihm zu benennen. Aber die Propsteigemeinde ist dagegen.

Die Xantener CDU hatte im November 2018 vorgeschlagen, den Platz an der Dom-Westseite in Walter-Bader-Platz umzubenennen, weil der „Retter des Doms“ nicht mehr im Stadtbild vorkomme, nachdem die nach ihm benannte Realschule im Sommer 2018 geschlossen worden war. Bader (1901 bis 1986) habe sich um die Stadt verdient gemacht, schrieben die Christdemokraten in ihrem Antrag. Er sei in den 1930er Jahren an den Ausgrabungen im Dom beteiligt gewesen und habe sich unermüdlich für den Wiederaufbau des Doms nach dessen Zerstörung 1945 eingesetzt. Im Dom selbst werde deshalb auch schon an ihn erinnert, sagte Wittke. Eine Gedenktafel würdige Baders Verdienste.