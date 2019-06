Xantener Dombauverein : Trauer um Hermann-Josef Kanders

Xanten/Sonsbeck Hermann-Josef Kanders engagierte sich viele Jahre im Xantener Dombauverein. Nun ist der Niederrheiner nach schwerer Krankheit gestorben.

Kanders war im Februar 1950 in Sonsbeck geboren worden. Anfang der 1970er Jahre absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann und studierte Betriebswirtschaftslehre. Seine Bankerlaufbahn begann er in Wesel. Zeitweise war er auch bei der Volksbank in Xanten tätig. Er besuchte zudem die Bankakademie in Essen, machte dort seinen Bankfachwirt. Im August 2000 kam er durch die Fusion der Volksbank Oberhausen-Mülheim mit der Vereinsbank Duisburg zur Volksbank Rhein-Ruhr. Bis 2011 und damit knapp ein Dutzend Jahre war er Vorstandsmitglied der Genossenschaftsbank.