Leiter der Dombauhütte in Xanten Dombauverein ehrt den treuen Steuermann

Info

Baufortschritt Auf der Mitgliederversammlung des Dombauvereins berichtete Johannes Schubert, Leiter der Dombauhütte, von den Baufortschritten im Dom: Die Restaurierung in den Seitenschiffen ist so gut wie abgeschlossen, die Arbeiten werden sich in der Zukunft auf das Mittelschiff erstrecken.