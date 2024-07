Von Salzburg zur Dombauhütte in Xanten Praktikum 850 Kilometer weit weg von zuhause

Die regelmäßigen dumpfen Schlaggeräusche haben fast schon etwas Meditatives. Auch Gerhard Hangöbl scheint ganz in seine Arbeit vertieft, während er mit gleichmäßigen Bewegungen die Schadstellen im Putz abklopft. „Das ist eine gute Übung, um Hammer und Meißel richtig in der Hand zu führen“, sagt der 29-Jährige. In der Routine an der Fassade von Haus Thomas lernt er, das Werkzeug im passenden Winkel anzusetzen, den richtigen Druck auszuüben, das richtige Eisen zu wählen, trotz der Dauerbelastung die Handgelenke zu schonen. Irgendwann will Gerhard Hangöbl diese Routine in Kunst überführen. Denn der junge Mann aus Salzburg will Bildhauer werden.