Dom-Musikschule Xanten : Preise für Schülerinnen bei Jugend musiziert

Xanten Pianistin Victoria Peters und Cellistin Johanna Senger von der Dommusikschule Xanten waren beim Regionalwettbewerb siegreich.

Alle Jahre wieder kommt im Januar der Wettbewerb Jugend musiziert, allerdings nur alle drei Jahre in denselben Sparten. 2020 heißen diese unter anderem „Klavier solo“ und „Ensemblewertung Streichinstrumente“. In beiden Kategorien hat die Dommusikschule Xanten (DMX) Schüler an den Start geschickt: die Pianistin Victoria Peters, Schülerin von Agata Bacia-Szaforz, sowie ein Celloquartett, bei dem die DMX mit der Schülerin Johanna Senger vertreten ist.

Der DMX-Lehrer Ole Hansen hat das Quartett ins Leben gerufen und in vielen Extraproben ein Wettbewerbsprogramm mit ihm einstudiert. Die Anstrengung hat sich gelohnt: Sowohl Victoria Peters, als auch die vier jungen Cellisten (Johanna Senger, Johannes Lehnen, Sebastian Dünck-Kerst, Luis Döring) wurden beim Regionalwettbewerb in Krefeld mit der Weiterleitung zum Landeswettbewerb in Essen Mitte März belohnt: Victoria mit 25 Punkten (Höchstzahl), das Cello-Quartett mit 23 Punkten. „Gratulation an die Preisträger und ein großes Lob an die Lehrer“, sagte der Schulleiter Thomas Brezinka. „Denn Jugend musiziert ist eine Herausforderung für Schüler und Lehrer gleichermaßen, die viel Zeit und Einsatz verlangt. Die tollen Ergebnisse zeigen auch, dass sich die kleine Dom-Musikschule gegenüber den großen Musikschulen am Niederrhein gut behaupten kann.“