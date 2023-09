Geigenlehrer an der Dom-Musikschule Xanten „Musik ist wie eine Sprache“

Kunizaki hat schon viel Erfahrung als Musiker und Musiklehrer gesammelt, bevor er Geigenlehrer an der Dom-Musikschule Xanten wurde. Sein Ziel war es schon während seines Musikstudiums in Japan, in Deutschland weiter zu studieren und nach Möglichkeit in einem Opernorchester zu spielen. Kunizaki ist in der japanischen Stadt Sapporo auf der Insel geboren und hat in Tokio seinen Bachelor sowie sein Musiklehrerdiplom gemacht. Von dort ist er nach Hamburg gezogen, um sein Masterstudium mit der künstlerischen Reife abzuschließen. Danach folgten verschiedene Arrangements in Essen, in Japan und in Bielefeld. Eine Operation an der Schulter zwang ihn, seine Laufbahn als Orchestermusiker zu beenden. In Xanten will er viele Kinder nicht nur an das Instrument Geige heranführen, sondern sie dafür auch begeistern. Thomas Brezinka, Leiter der Dom-Musikschule, ist sehr froh, dass er in Xanten mit seiner neuen Methode unterrichtet. „Für Xanten ist er ein Gewinn“, sagt er.