Restaurierung von Domfenstern in Xanten : Die Heiligen Drei Könige in neuem Glanz

Die Heiligen Drei Könige in neuem Glanz

Restaurierung von Domfenstern in Xanten

Am Xantener Dom ist ein weiteres Fenster restauriert worden. es zeigt die Heiligen Drei Könige, die das Jesus-Kind anbeten. Foto: Dombauhütte Xanten

Xanten Am Dom ist ein weiteres Fenster restauriert worden. Die Arbeit ist aufwendig. Die Restauratoren reinigen die wertvollen Glasscheiben zum Beispiel vorsichtig mit Wattestäbchen. Das Ergebnis können die Dombesucher an Weihnachten sehen.

Franziska Bechert steht vor einem meterhohen Fenster auf der Südseite im Mittelschiff des Xantener Viktordoms. Es zeigt die Heiligen Drei Könige, die das Jesuskind anbeten, flankiert wird die Szene von den Heiligen Georg und Petrus. Etwa ein Jahr lang hat die Restauratorin mit ihrer Kollegin Wiebke Schneppel an diesem jahrhundertealten Fenster gearbeitet. Sie haben die Glasscheiben ausgebaut, gereinigt, repariert und wieder eingebaut. Sie haben Glassprünge geklebt, und korrodierte Bleie ausgetauscht. Es war eine aufwendige Arbeit. Zum Teil haben sie mit Wattestäbchen gearbeitet, diese in ein Ethanol-Wassergemisch getränkt und damit die großen Fensterscheiben vorsichtig vom Schmutz befreit, damit die wertvollen Malereien nicht beschädigt werden, erklärt Bechert. Um ganz genau zu arbeiten, haben sie sich das Glas unter einem Mikroskop angesehen. „Wenn man jetzt das Ergebnis sieht – das ist etwas Besonderes“, sagt die Restauratorin.

Das Fenster mit den Drei Heiligen Königen ist um 1530 entstanden. Es ist das zweite von fünf Fenstern im Obergaden des Doms, das jetzt restauriert worden ist. Die anderen drei sind in den nächsten Jahren an der Reihe. Bund, Bistum und Dombauverein finanzieren die Restaurierung mit mehr als 500.000 Euro. Das Ergebnis dürften die Gottesdienstbesucher an Weihnachten sehen können, zumindest tagsüber, wenn die Sonne scheint. Direkt neben dem restaurierten sind die drei noch verschmutzten Fenster der Südseite. Allerdings müssen die Dombesucher nach oben schauen – der Obergaden ist die obere Wandfläche des Mittelschiffs. Bechert, Schneppel und ihre Kollegen haben deshalb auf einer Arbeitsbühne mehrere Meter über dem Boden gearbeitet. „Der Unterschied zwischen den restaurierten und den noch nicht restaurierten Fenstern“, sagt Johannes Schubert, Leiter der Xantener Dombauhütte, „ist aber auch von unten deutlich zu sehen.“