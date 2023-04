Unterstützung für Xantener Orgelbauverein 9000 Euro für Schwalbennestorgel

Eine Spende aus der Franz-Felix-Hopmann-Stiftung ermöglicht nun den nächsten Schritt in diese Richtung. Dem Xantener Franz Felix Hopmann lagen Denkmalpflege, Kunst und Kultur sehr am Herzen. Der 2015 verstorbene Unternehmer bildete dafür unter dem Dach der Bürgerstiftung der Sparkasse am Niederrhein eine eigene Stiftung, damit er auch nach seinem Tod zur Förderung kultureller Projekte in seiner Heimatstadt beitragen kann. In seinem Namen überwies Wilhelm van gen Hassend, Vorstand der Bürgerstiftung, nun 9000 Euro im Namen von Franz Felix Hopmann, nachdem im Jahr 2020 schon einmal 5500 Euro für diesen Zweck geflossen waren.