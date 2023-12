„Welch anmaßende Art“ Dissens um Beleuchtung des Xantener Doms

Anlass seines Schreibens an die Redaktion ist ein Antrag der Christdemokraten, den ihr Fraktionsvorsitzender Pankraz Gasseling Ende November vorgelegt hatte. Darin schlug die CDU vor, dass der Dom in der Advents- und Weihnachtszeit abends wieder beleuchtet wird, wenn sich ein privater Sponsor findet. Mittelfristig sei aber „die Katholische Propsteigemeinde Xanten als Eigentümerin des Doms an den Kosten der abendlichen Beleuchtung des Doms zu beteiligen“, fordert die CDU.