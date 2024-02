Kreuzweg im Xantener Dom ausgestellt Jesus’ Leidensweg in 15 Stationen

Dick Evers ist an diesem Sonntag nach Xanten gekommen. Seit einigen Tagen hängt der Kreuzweg im Xantener Dom. Noch bis Ostern ist er dort ausgestellt. 15 Bilder hat Dick Evers zusammen mit Michelle van Asperen und Jacques Spee in der Kapelle St. Gregor in Steyl und in einem Atelier in Obbicht geschaffen. Nach dem Gottesdienst am späten Vormittag bietet er eine kleine Führung an. Zahlreiche Menschen sind dafür nach der Heiligen Messe noch im Dom geblieben. Mit ihnen geht der Künstler von Station zu Station und erklärt dabei die Werke.