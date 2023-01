Gleiche Masche wie in Xanten Mann macht Probefahrt und verschwindet – dieses Mal mit BMW

Möglicherweise war es derselbe Täter: Wie die Polizei berichtete, legte auch der Mann am Dienstag in Dinslaken einen dänischen Führerschein und Reisepass vor, genauso wie der Mann am Donnerstag in Xanten. Es seien auch dieselben Personalien, erklärte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Beide Autohäuser hätten Kopien der Dokumente gemacht, den Führerschein und den Reisepass aber dem Mann jeweils vor der Probefahrt wieder zurückgegeben. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann vom Fall in Xanten am Donnerstag vorher auch schon eine Probefahrt in Dinslaken gemacht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Aber da sei er von einem Mitarbeiter des BMW-Autohauses begleitet worden. Anschließend sei er nach Xanten gefahren und habe sich dort den Mercedes ausgeliehen – diesen durfte er allein fahren. Genauso wie am Dienstag den BMW.