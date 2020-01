Cornelius-de-Pauw-Straße

In der Immunität wohnte im 18. Jahrhundert unter anderem der Kanonikus Franz Cornelius de Pauw. Der gebürtige Amsterdamer verfasste Schriften über die Ägypter, Chinesen und Griechen. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war er Stiftsbibliothekar, und als Stiftsbevollmächtigter am königlichen Hof in Berlin führte er Verhandlungen, um eine Krise abzuwenden. Dank seiner Gelehrsamkeit und im Sinne der Aufklärung war er zeitweise auch Vorleser des Preußenkönigs Friedrich II.