14 Geschäfte in der Innenstadt und zwei an der Sonsbecker Straße (Mobau und Hoffmann) werden wieder zur Galerie: Vier Wochen lang stellen dort Künstler ihre Werke aus – Gemälde, Fotografien, Skulpturen und Objekte. Es ist die zwölfte Auflage der Aktion ArtOrt. Am heutigen Samstag wird sie um 10 Uhr eröffnet. Wir waren vorab in einigen Geschäften, um Ihnen eine Auswahl der Kunst zu zeigen.

Möbelhaus Kempkes, Markt Am Freitag staunten schon Piet und Lotta über die Kunst von Doris Capell, Cornelia Fabricius und Andrea Farell-Gilliar. Den Besucher erwartet Kunstkeramik und Malerei mit verschiedenen Techniken und Materialien.