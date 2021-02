Martina Bartussek hält in ihrem Geschäft Hampelmann in Xanten ein großes Sortiment an Gesellschaftsspielen vor. Die Spielwarenhändlerin sowie Spieletester Peter Neugebauer geben Empfehlungen, mit welchen Spielen man seine grauen Hirnzellen trainieren kann. Wir geben eine Übersicht in den Kategorien Logik, Strategie, Allgemeinwissen und Gedächtnisleistung.