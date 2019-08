Franz-Josef Schulte, Inhaber von Schulte Agrarservice

Der rein mechanische Trecker ist Geschichte; heute sind die Fahrzeuge für Wiese und Acker vollgestopft mit Elektronik. Das hat das Berufsbild des Mechatronikers für Land- und Baumaschinen beeinflusst. „Die Arbeit ist deutlich anspruchsvoller geworden“, sagt Franz-Josef Schulte, Inhaber von Schulte Agrarservice in Sonsbeck. Seit einem Jahr sucht der Obermeister einen Auszubildenden. Elektronik und Elektrik sind auf den Fahrzeugen gang und gäbe. Wenn etwa ein Schlepper auf mehreren Metern Breite ein Feld spritzt, bekommt der Fahrer via GPS in einem Display auf den Zentimeter genau angezeigt, wo er die Kehrtwende vollziehen muss, um nicht die gleichen Stellen ein zweites Mal zu behandeln. Der Mechatroniker lernt also die technische und elektronische Reparatur von Landmaschinen, zudem die Metallverarbeitung, das Lesen von Schaltplänen und mehr. Später kann er sich zum Servicetechniker weiterbilden, um auf dem Feld per Laptop Fehler an einer defekten Maschine auszulesen und an die Werkstatt weiterzugeben. Schulte ist sich sicher: „Nach der Entscheidung für unseren Beruf und mit dem Willen, im Leben etwas zu erreichen, wird man nach einer Ausbildung nie wieder arbeitslos.“