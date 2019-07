Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal : Xantens vergessener Botaniker

Xanten Der Name von Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal ist vermutlich nur wenigen Menschen in Xanten bekannt. Dabei war er ein bedeutender Botaniker und wurde hier geboren. Deshalb prüft der Rat, ob der Kurpark nach ihm benannt wird.

Von Schlechtendal wurde 1794 in Xanten geboren und starb 1866 in Halle (Saale). Seine Leistungen seien in Vergessenheit geraten, dabei sei er zu seiner Zeit einer der herausragenden botanischen Fachleute in Deutschland und darüber hinaus gewesen, sagte Müller weiter. Es sei angemessen, den Kurpark nach diesem Mann zu benennen. „Der Name wäre ein Unikat, damit kann sich die Stadt schmücken.“ Von Schlechtendal habe zwar nur seine ersten vier Lebensjahre hier verbracht. „Aber der Geburtsort ist der Beginn“, sagte Müllers. „Von Schlechtendals Leben und seine Leistungen in der Botanik sind ohne Xanten nicht denkbar.“ Er habe ein Herbarium, also eine Sammlung konservierter Pflanzen, mit rund 70.000 Arten und die „weitaus beste botanische Privatbibliothek Deutschlands“ aufgebaut sowie wissenschaftliche Publikationen und Zeitschriften veröffentlicht. „Es stünde seiner Vaterstadt Xanten nicht schlecht an“, schrieb Müllers schon 1991, „mit dafür zu sorgen, dass die Erinnerung an diesen bedeutenden Mann nicht erlischt“.