Diebstahl in Xanten : Polizei fahndet mit Fotos nach Tatverdächtigem

Xanten Die Polizei hat Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, um zwei Diebstähle im Sommer in Xanten aufzuklären. Demnach sucht sie nach einem Mann, der beide Male mit einem Motorrad flüchtete.

Die Kreispolizei Wesel sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einen mutmaßlichen Dieb. Wie die Ermittler berichteten, soll der Unbekannte am 24. Juni gegen 6.40 Uhr und am 26. Juni gegen 6.15 Uhr eine Geldkassette und einen Milchautomaten auf einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Straße Grenzdyck in Xanten aufgebrochen und Geld gestohlen haben.