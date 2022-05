Polizei Xanten sucht mit Fotos nach Tatverdächtigem : Mit gestohlenen Bankkarten am Konto bedient

Xanten/Alpen Die Xantener Polizei fahndet mit Fotos nach einem Tatverdächtigen, der mit aus einem Pkw in Alpen gestohlenen Bankkarten Geld abgehoben hat.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Unbekannte im vergangenen Jahr in Bönninghardt ein Auto aufgebrochen und daraus Bankkarten entwendet. Die Tat ereignete sich am Samstag, 17. Juli, zwischen 19.20 und 19.50 Uhr auf einem Waldparkplatz an der Bönninghardter Straße. Um 20.15 Uhr bediente sich der Täter an einem Geldautomaten an der Lüttinger Straße am Konto seiner Opfer.