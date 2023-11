Nachbarschaftsberatung Sonsbeck Weiter mit Café Miteinander und Reparaturdienst

Sonsbeck · Die Sonsbecker Nachbarschaftsberatung weist auf ihr Programm für die letzten Wochen des Jahres hin. Zum Endspurt bis Weihnachten gibt es das Reparatur-Cafe in Sonsbeck am 27. November und am 18. Dezember in Labbeck im Pfarrheim.

26.11.2023 , 18:12 Uhr

Beim Repair-Café in Sonsbeck helfen ehrenamtliche Fachleute bei der Reparatur von lieb gewonnenen Haushaltsgegenständen (Archivfoto). Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Unter Leute gehen, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt, gemeinsam lachen, singen oder spielen, ein klönen und etwas erleben: Das führt Menschen zusammen. Das Café Miteinander trifft sich einmal im Monat im Kastell an er Herrenstraße. Den Klimaschutz in den eigenen vier Wänden zu leben, dafür ist das Reparatur-Café gut. Abschalten vom Alltag und unter Gleichgesinnten Spaß haben ohne Verpflichtung, da ist man gut beraten beim monatlichen Stammtisch der Nachbarschaftsberatung. Zum Endspurt bis Weihnachten gibt es das Reparatur-Cafe in Sonsbeck am 27. November und am 18. Dezember in Labbeck im Pfarrheim. Anmeldungen sind nicht notwendig. Das Team ist bei Reparaturbedarf gern behilflich. Eine Kaffee- und Kuchenbar stehen wieder bereit, um die Wartezeit zu überbrücken. Auch bei Problemen mit dem Handy oder Computer kann geholfen werden. Das Café Miteinander öffnet am Mittwoch, 13. Dezember, ab 14 Uhr im Kastell zu einer Filmvorführung und einer Feuerzangenbowle. Eine Kaffee- und Kuchentheke mit selbst­gebackenen sowie saisonalen Leckereien werden von den fleißigen Helfern und Helferinnen der Nachbarschaftsberatung kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Stammtisch für pflegende Angehörige und nette Nachbarn ist auch im Dezember noch einmal vertreten. Am Donnerstag, 14. Dezember, treffen sich Interessierte um 17 Uhr bei Le & Lo an der Hochstraße 85. Alle Veranstaltungen sind als Flyer mit aktuellen Terminen für das neue Jahr im Rathaus oder auf der Homepage verfügbar und liegen dort aus. Oder man meldet sich einfach beim Team. Dann wird der Flyer zugeschickt. „Wir freuen uns auf Sie. Wenn Sie sich einbringen und uns unterstützen möchten oder aber eine Rückfrage haben, melden Sie sich gerne bei der Nachbarschaftskoordination Gabriele van Royen unter der Telefonnummer 02838 36 159 oder 0176-22 54 91 77, oder per E-Mail gabriele.van.royen@gemeinde-sonsbeck.de.“

(RP)