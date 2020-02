Karneval in Menzelen : Mit der „Wippöttus“ auf närrischer Kreuzfahrt

Das Narrenschiff „Wippöttus“ gin in Menzelen vor und kenterte nicht trotz schunkeligen Wellengangs.

Nach ein paar Schunkelwalzern waren die Senioren schnell in guter Stimmung. Kapellmeister „Sir Ralph“ (Rolf Trost) begleitete als Eisbrecher Herbert Oymann als Rockopa in die Bütt. Er berichtete aus der „Mitte des Lebens“. Er befindet sich zur Zeit auf Abschiedstournee (die RP berichtete darüber). Aber nur vielleicht, so Leo Raskopp. Howard Carpendale sei auch wieder zurück gekommen.

Anja Tinnefeld erzählte als „Anneliese“ davon, „wie das so ist mit dem Altwerden“ und was man ab 80 alles machen darf. Eine gestresste Hausfrau (Helene Zabel) wollte mal ausspannen vom Alltagstrott und eine Wallfahrt nach Kevelaer machen. Sie stieg in den falschen Zug ein und landete im Wallfahrtsort Königswinter. Wenn man unbedingt ein Auto will, weil der Nachbar auch eins hat, kann es auch ein schrottreifer Trabi sein. Nicht immer lustig, wie Leo Raskopp erzähölte, wenn man mit Oma und Opa samt Dackel auf Sonntagsausflug ist. Das warf die Frage auf, wie Trabi auf Französisch heißt. Na klar, „Carton de blamage“.