Schule in Sonsbeck : Die Realschule ist digital gut aufgestellt

Sonsbeck Rektorin Sonja Laarmanns sieht Sonsbecks neue Schule gut gestartet. Sie freut sich über die hochwertige Ausstattung und Chance, auf jeden Schüler individuell eingehen zu können. Ab dem nächsten Schuljahr ist Zweizügikeit das Ziel.

Trotz Digitalisierung setzt man an der Realschule in der Pandemie weiter auf Präsenzunterricht. Auf einen möglichen zweiten Lockdown wäre man dennoch bestens vorbereitet. Künftig möchte man jede Jahrgangsstufe mit zwei Klassen besetzen. Gerome Vermaten, Lehrer für Geschichte, Informatik und katholische Religion, steht dafür bereit. Derzeit unterrichtet er sechs Stunden in der Woche in Sonsbeck, die restliche Zeit an der Gesamtschule Kevelaer. „In Zukunft möchte ich nur noch in Sonsbeck unterrichten, weil hier der Zugriff auf erzieherischer und pädagogischer Ebene durch die kleinen Klassen einfach leichter ist. Dazu sind die technischen Möglichkeiten sehr viel besser“, so Vermaten.