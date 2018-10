Die Martinszüge 2018 in Xanten und Rheinberg

Rheinberg: Der Martinszug am Annaberg findet am Samstag, 10. November 2018, ab 17.30 Uhr statt, der Zug in der Stadtmitte am Sonntag, 11. November 2018, ab 17.30 Uhr. Dem Zug in der Stadtmitte, der übrigens erweitert wird und diesesmal auch die Rheinstraße einbezieht, folgt eine Abschlussveranstaltung in der Stadthalle mit Siegerehrung im Laternenwettbewerb und einer großen Tombola. Die Martinstüten werden sowohl am Annaberg als auch in der Stadtmitte nach den Zügen an Kinder zwischen zwei und zehn Jahren ausgegeben.