Kultur rollt wieder an : Acht Stunden Musik hinter der Mühle

Sonsbeck Die Kultur-Roadtour des Kreises Wesel hat in Sonsbeck Station gemacht. Es war ein Fest für die ganze Familie. Kunstschaffende und Publikum waren froh, dass wieder was geht auf der Bühne. Auch das Wetter passte.

Alle 30 Minuten kündigt Moderator Dirk Elfgen einen neuen Act an. Freunde sitzen an Bierzeltgarnituren zusammen, prosten sich zu, holen sich eine Wurst im Brötchen oder eine Portion Pulled pork bei Grillmeister Christian Holz. Kinder toben über die Wiese, nachdem sie lange vor der Bühne still gesessen haben.

Den kündigt Elfgen als „Flamenco-Profi aus dem Ruhrgebiet“ an. Der Comedian mit der Akustik-Gitarre stimmt erst mal ein Lied über die „Grüne Perle“ an: „Sonsbeck, Sonsbeck, du Schönheit an der Grenze, wir haben dich so gern. Deine Felder und deine Windmühle, wenn man da mal drauf ist, dann will man gar nicht runter.“ Er singt aber nur die erste von 13 Strophen, bei seiner Premiere in Sonsbeck. Er sei in Bochum aufgewachsen, erzählt er, in einer Straße, wo eine spanische Familie lebte. Der Sohn habe ihm immer spanische Musik vorgespielt. Auf der Gitarre. Das prägte den damals 17-Jährigen. Flamenco ging ihm in Fleisch und Blut über. „Volare, oho. Cantare, ohohoho.“