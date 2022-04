Kirchliche Verbände in Xanten : KAB Birten ehrt ihre treuen Mitglieder

Xanten Das Tambourcorps Birten sorgte für Kaffee und Kuchen und spielte zur Begrüßung beim ersten Treffen nach der langen Pandemie-Pause ein munteres Ständchen.

Engagierte Schüler in Xanten : 300 Leute singen auf dem Markt in Xanten für den Frieden

Wie in den meisten Verbänden und Vereinigungen hat auch die Arbeit der KAB Birten in den zurückliegenden beiden Pandemie-Jahren geruht. Zuvor hatten die Mitglieder es sich zur Aufgabe gemacht, den St.-Martinsumzug zu organisieren und das Pfarrfest mitzugestalten. In diesem Jahr hoffen Klöckner und Büll, das Leben in der Gemeinde Birten wieder aktiv mitgestalten zu können.