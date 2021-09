Tierische Steuern in Sonsbeck : Hundezählung in Sonsbeck macht sich bezahlt

Sonsbeck Das hat sich gelohnt. Sonsbeck hat alle Haushalte befragt, ob ein Hund gehalten wird. Inzwischen zahlen weitere 71 Hundehalter Steuern für ihre Lieblinge. Und wahrscheinlich kommen noch welche dazu.

Die Hundezählung, die die Gemeinde Sonsbeck in den Sommermonaten durchführen ließ, hat sich offenbar gelohnt. Kämmerer Willi Tenhagen sprach in der Ratssitzung am Donnerstag von 103 Neuanmeldungen in dem Zeitraum. 32 Hunde seien abgemeldet worden. Das jährliche Plus in der Gemeindekasse beliefe sich auf 4800 Euro.