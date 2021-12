Grundschule in Sonsbeck : Lernen mit der Robo-Biene

Sonsbeck Die Grundschule in Sonsbeck hat technisch ordentlich aufgerüstet. Der Schulausschuss war zu Gast, um die Neuerungen kennenzulernen. Und die Politiker hatten sichtlich Freude am Lernen.

Wenn es in der Politik doch nur auch manchmal so einfach wäre: Zweimal drücken auf den Pfeil nach vorn, einmal auf den Pfeil zur Seite – und schon bewegt sich der blau leuchtende und freundlich dreinschauende Roboter in die richtige Richtung. Die Mitglieder des Schulausschusses hatten in der Klasse 2 a von Lehrerin Denise Einecke sichtlich Spaß an den sogenannten Blue-Bots. Vor der Ausschusssitzung verschafften sie sich einen Eindruck davon, mit welchen technischen Neuerungen die Kinder an der Sonsbecker Grundschule lernen.