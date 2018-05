Xanten : Die gespiegelte Präparandie in Orsoy

Foto: Christel Lietzow

Xanten RHEINBERG (up) Ein eindrucksvolles Foto ziert das Monatsblatt für Mai des Rheinberger Jahreskalenders. Es stammt von Christel Lietzow aus Kamp-Lintfort. Ihr Foto zeigt die Präparandie in Orsoy an der Kuhstraße im Spiegelbild. Christel Lietzow begann im Alter von 14 Jahren zu fotografieren. Heute lichtet sie überwiegend Motive ab, die sie am Niederrhein oder auf Reisen findet.

Die Idee zu diesem Kalender hatte die Rheinberger SPD. Für jeden Monat gibt es ein für die Jahreszeit passendes Motiv-Foto, das Rheinberger Bürger eingereicht hatten und das von einer Fachjury ausgewählt wurde. Das Deckblatt - ein Bild des Stadthauses - steuerte der Rheinberger Fotograf Peter Meulmann bei. Den Rheinberg-Kalender zum Preis von 8,90 Euro kann man über den Berka-Verlag beziehen. Telefon: 02803 802957.

(RP)