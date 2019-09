Schule gegen Rassismus : Initiative gegen Gewalt und Rassismus

Xanten An der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck hat eine Mehrheit der Schüler und Lehrer eine Selbstverpflichtung unterschrieben, wonach sie sich gegen Diskriminierung, Rassismus und Gewalt einsetzen wollen.

Um die Auszeichnung zu erhalten, hatten mindestens 75 Prozent der Schüler, Lehrer und Mitarbeiter eine Selbstverpflichtung unterschreiben müssen. An der Gesamtschule waren es sogar mehr als 80 Prozent, wie Lehrerin Nadine Burghaus sagte. Die Unterzeichner wollen sich gegen Diskriminierung, Rassismus und Gewalt einsetzen. Sollte trotzdem so etwas vorkommen, „wende ich mich dagegen und setze mich dafür ein, dass wir in einer offenen Auseinandersetzung mit diesem Problem gemeinsam Wege finden, zukünftig einander zu achten“, steht in der Selbstverpflichtung. Im Forum der Gesamtschule hingen am Freitag Plakate, auf denen stand: „Null Toleranz gegenüber Gewalt“.