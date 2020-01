Bilanz des Jahres 2019 : Die Feuerwehr spürt den Klimawandel

Xanten Die Freiwillige Feuerwehr Xanten hat eine Bilanz für 2019 gezogen. Es war ein arbeitsreiches Jahr. Die Feuerwehrleute hatten unter anderem mehrere Vegetationsbrände zu löschen – eine Folge des trockenen Sommers.

Im Juni brannten zwei Seitenstreifen, im Juli ein Stoppelfeld: Im vergangenen Jahr beschäftigten mehrere Vegetationsbrände die Freiwillige Feuerwehr Xanten – eine Folge der langen Trockenheit. „Der Klimawandel macht sich in Xanten bemerkbar“, sagte Feuerwehr-Leiter und Stadtbrandinspektor Markus Windhuis auf der Jahreshauptversammlung der Einsatzkräfte am Freitagabend im Rathaus. 2019 und 2018 habe es mehr Vegetationsbrände gegeben als in den Jahren davor. Auch künftig müsse die Feuerwehr mit solchen Einsätzen rechnen.