Theaterpremiere in Sonsbeck : Das pure Leben im Morgenmantel

Info

Aufführungen Das Sontheater bietet von der Komödie „Die Erbtante“ insgesamt neun Aufführungen, inklusive einer Sondervorstellung, an. Nach der Premiere am Freitag ging das Stück auch am Samstag und Sonntag über die Bühne. Für die Aufführungen am Freitag und Samstag, 29. und 30. April, und am Sonntag, 1. Mai, sowie am Donnerstag bis Samstag, 5. bis 7. Mai, gibt es noch Restkarten. Weitere Infos unter Tel. 02838 779708 oder

www.sontheater.de