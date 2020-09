Sanierungsarbeiten an der Autobahn : A57-Auffahrt Sonsbeck gesperrt

An der Autobahn-Anschlussstelle Sonsbeck wird gebaut. Foto: dpa/Jan Woitas

Sonsbeck () Wegen Bauarbeiten wird die Auffahrt zur Autobahn 57 in Sonsbeck in Fahrtrichtung Nimwegen ab Montag, 14. September, gesperrt. Die Umleitung U 42 führt zur Auffahrt Uedem. Ab Samstag, 19. September, ist auch die Sonsbecker A57-Anschlussstelle in Fahrtrichtung Köln dicht – in diesem Fall gilt es für Auf- und Abfahrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beide Sperrungen sollen bis Mitte Dezember andauern, wie der Landesbetrieb Straßen NRW mitteilte. Demnach werden die Verkehrsteilnehmer über die Umleitung U 82 zur Anschlussstelle Alpen geführt.

(wer)