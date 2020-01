Kostenpflichtiger Inhalt: Dialog statt Blockade in Xanten und Rheinberg : Bauern erfahren große Zustimmung

Auch vor dem Edeka-Markt an der Sonsbecker Straße in Xanten haben Landwirte ihre Info-Stände aufgebaut, um über diverse Themen aufzuklären. . Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten/Alpen/Rheinberg/Sonsbeck In zahlreichen Städten am Niederrhein kamen am Freitag Landwirte mit Bürgern vor Supermärkten ins Gespräch. Sie wollten für Themen wie Insektensterben sensibilisieren und mit ihrem negativen Image aufräumen.