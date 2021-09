Awo-Familienzentrum : Xantener Kita für bundesweiten Preis nominiert

Das Awo-Familienzentrum an der Heinrich-Lensing-Straße in Xanten. Foto: Awo Kreisverband Wesel

Xanten Die Konkurrenz ist groß: Rund 1200 Bewerbungen sind für den Deutschen Kita-Preis eingegangen. Viele sind schon ausgeschieden. Das Awo-Familienzentrum in Xanten ist dagegen eine Runde weiter.

Das Awo-Familienzentrum in Xanten hat die Chance, den Deutschen Kita-Preis zu gewinnen. Die Einrichtung an der Heinrich-Lensing-Straße sei eine Runde weiter und gehöre zu den 25 Nominierten, teilte die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung mit. „Das ist eine tolle Leistung, zu der ich dem Team der Kita herzlich gratuliere“, sagte der Landtagsabgeordnete René Schneider (SPD). Er hatte nach eigenen Angaben alle Einrichtungen in seinem Wahlkreis aufgefordert, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Insgesamt hatten sich rund 1200 Kitas und lokale Bündnisse aus dem gesamten Bundesgebiet beworben.