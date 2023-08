Quereinstieg bei der Deutschen Post in Xanten Wie eine gehörlose Postzustellerin arbeitet

Auch bei Melanie Witczak bellen die Hunde, wenn sie sich mit ihrer gelb-schwarzen Uniform, mit Briefen und Päckchen in den Händen den Haustüren nähert. Aber die Xantenerin stört das nicht weiter. Sie hört die Vierbeiner nicht. Denn die Quereinsteigerin bei der Deutschen Post AG ist von Geburt an taub. Der Logistikanbieter ist eigenen Angaben nach Deutschlands größter privater Arbeitgeber für Menschen mit Behinderung. Demnach sind insgesamt 14.500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Handicap für das Unternehmen tätig. Gehandicapt fühlt sich Melanie Witczak auf ihren Arbeitstouren durch Alpen und Sonsbeck aber gar nicht. Im Gegenteil: Sie kann in ihrem neuen Job all ihre Stärken beweisen.