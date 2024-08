Seit 30 Jahren bei Auto Pimingstorfer in Sonsbeck-Labbeck Der Oldtimer im Kfz-Meisterbetrieb

Schon im Schulbus von Labbeck nach Sonsbeck hat Axel Linders sehnsüchtig aus dem Fenster zum Autohaus Pimingstorfer geschaut und gedacht: „Da will ich mal hin.“ Schrauben ist seine Leidenschaft. Als Kind werkelte er an seinen Fahrrädern rum, ab zwölf Jahren zerlegte er Mofas und setze sie wieder zusammen. „Als ich mit 15 endlich Mofa fahren durfte, war das für mich ein stolzer Moment“, sagt er. Und noch ehe der Labbecker einen Führerschein hatte, versuchte er sich an seinen ersten Autos. Genauer gesagt an Autocross-Fahrzeugen, ausrangierten Pkw, die er flott machte, um damit abseits des Straßenverkehrs im Feld erste Fahrübungen zu machen. Die Leidenschaft fürs Schrauben ist bis heute geblieben. Seine Augen leuchten, wenn der 46-Jährige von seiner Arbeit erzählt. Seit 30 Jahren arbeitet er dort, wo er schon als Schulkind hinwollte: im Kfz-Meisterbetrieb Ralf Pimingstorfer, einem Renault-Experten an der Marienbaumer Straße in Labbeck.