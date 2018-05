Xanten: Der Klimawandel zum Anfassen

Xanten Vorträge und Experimente beim Klima-Aktionstag am Naturforum Bislicher Insel.

Wie verändert sich der Vogelzug in Zeiten des Klimawandels? Welchen Einfluss hat der künftig auf unser Leben oder gab es schon früher Klimawandel? Über diese und viele andere Fragen werden Interessierte am Sonntag, 3. Juni, beim Aktionstag des Regionalverbandes Ruhr (RVR) am Besucherzentrum des Naturforums Bislicher Insel in Xanten informiert.