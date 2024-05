Inklusionsbeirat Xanten Unermüdliche Kämpfer für Inklusion

Er ist völlig in seinem Element. Wolfgang Diamant steht am Stand des Xantener Inklusionsbeirat und spricht mit den Menschen über seine Arbeit und wie wichtig sie ist. Es ist sein Herzensthema, für die Bedeutung der Inklusion zu werben und auf die Barrieren im Alltag hinzuweisen. Und dabei ist es ihm egal, ob es große oder kleine Barrieren sind, die Menschen mit Handicaps einschränken. Er moniert, dass Menschen in den Gebieten, die für Radfahrer gesperrt sind, trotzdem ohne Rücksicht Fahrrad fahren. Oder dass Lastwagen in der Fußgängerzone außerhalb der erlaubten Lieferzeiten fahren und damit den Fußgängerverkehr behindern. Oder dass Lastwagen auf dem barrierefreien Streifen rund um den Markt geparkt werden und auf diese Weise Menschen im Rollstuhl, mit Rollator oder mit dem Kinderwagen gezwungen sind, auf dem Kopfsteinpflaster auszuweichen.