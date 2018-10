Der Hahn: Hesse und Wirth lesen aus ihrem neuen Buch

Premierenlesung in Xanten : „Der Hahn“: Der Bösewicht kommt aus Xanten

Thomas Hesse und Renate Wirth stellten in Xanten ihren neuen Krimi vor. Foto: Verena Gautzsch

Xanten Das Autorenduo Hesse und Wirth hat am Mittwochabend ihren neuen Krimi „Der Hahn“ in Xanten vorgestellt. Verbunden war die Lesung mit einem munteren Blick in ihre Krimi-Werkstatt.

Auch wenn Volker Muthmann von der Buchhandlung Librarium ihn in als Thomas Hahn begrüßte: Der ehemalige RP-Redakteur von der rechten Rheinseite hat nicht seinen Nachnamen geändert. „Der Hahn“ ist vielmehr der Titel des elften Niederrhein-Krimis, den Thomas Hesse (65) gemeinsam mit der Xantenerin Renate Wirth (61) geschrieben hat.

In einer Premierenlesung im Kriemhildsaal stellten die beiden auf Einladung von Anita Rosenberg, Leiterin der Stadtbücherei, und Volker Muthmann von der Buchhandlung Librarium den Krimi vor. Darin geht es um den Tod eines Ehepaares, der sich zu einem einen vielschichtigen Fall rund um das Thema Wirtschaftskriminalität entwickelt – vom Niederrhein bis in die Niederlande. Und sie lassen das bekannte und bewährte Ermittlerteam Karin Krafft, Gero von Aha und Thomas Burmeester vom Weseler Kriminalkommissariat 1 eine Zerreißprobe durchleben. Denn Gero von Aha, der von Göttingen an den Niederrhein gekommen ist und in dem Hesse-Wirth-Krimi „Die Elster“ zum ersten Mal bei den Ermittlungen dabei war, verliebt sich – in eine Frau, die ihm auf dem Flur im K 1 vor die Brust läuft. Er glaubt in ihr just jene Tanja Schneider wiederzuerkennen, die ihm schon damals in Göttingen den Kopf verdreht hatte, in Indien als verschollen galt und jetzt plötzlich in Wesel unter anderem Namen wieder auftaucht und um Polizeischutz bittet. Ist sie eine Mörderin? Oder ist sie wirklich nur ein Opfer?

Ein tödlicher Autounfall auf der schnurgeraden Bundesstraße 57 zwischen Birten und Menzelen; eine Frau, die daheim von der Leiter fällt und auf dem Marmorfußboden aufschlägt: So fängt der neue Krimi an, aus dem Renate Wirth und Thomas Hesse jetzt mehr als 50 Zuhörern im Kriemhildsaal vorlasen. Verbunden war die Lesung mit einem munteren Blick in ihre Krimi-Werkstatt. So erfuhr man zum Beispiel, dass die beiden Autoren den Buchtitel bei ihrem Verlag erst durchsetzen mussten und dass das Bild mit dem Hahn, der das Cover ziert, beim Rassegeflügelzuchtverein in Voerde entstanden ist. „Wir waren versucht, in die Hühnerzucht einzusteigen, so sehr haben wir uns mit dem Hahn beschäftigt,“ erzählte Hesse. Der Hahn stehe für „eine aufgeplusterte, sich immer in den Mittelpunkt stellende Spezies“, so Hesse, der sich beim elften Niederrhein-Krimi übrigens gegen Wirth durchgesetzt und den Bösewicht nach Xanten verortet hat.