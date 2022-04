Einzelhandel in Sonsbeck : Neustart für Frühlingsmarkt erfolgreich

Am Stand der Bienenfreunde Sonsbeck formten Hannah (11 Jahre), Luisa (10) und Charlotte (5) Saatkugeln für Wildblumenwiesen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Händler äußerten sich ausgesprochen zufrieden über den verkaufsoffenen Sonntag, der nach den Irrungen und Wirrungen der Pandemie wieder vor Ostern stattfinden konnte. Zahlreiche Besucher nutzten das bunte Angebot.

Von Hildegard van Hüüt

Bei recht angenehmen frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein ging der von der Werbegemeinschaft initiierte Frühlingsmarkt in Sonsbeck am Sonntag nach zweijähriger Corona-Zwangspause in die 15. Runde. Ab 11 Uhr setze reger Publikumsverkehr an den vielen Ständen auf dem Alttorplatz ein. Auch auf der Hoch- und der Wallstraße fanden die bunten Auslagen, die größtenteils zu den Themen „Frühling in Sonsbeck“ und „Buntes fürs Frühjahr und Osterfest“ zusammengestellt worden waren, großes Interesse. Viel Spaß hatten die Kinder beim Spielen auf der Wallstraße.

Um 13 Uhr öffneten Einzelhändler und Gastronomen ihre Geschäfte. Angefangen beim Restaurant La Passione, das mit bunten Luftballons dekoriert worden war, über das Blumengeschäft Bartmann, die Buchhandlung Bücherbogen und das Café Lensing bis hin zu den Räumen der Flüchtlings- und der Leprahilfe nahm der Besucherstrom während des Nachmittags kein Ende. Auch die Eigentümer des Modegeschäfts Janßen, des Sportgeschäfts Nellessen und der Gaststätte Am Markt erfreuten sich am regen Kundeninteresse. Gegen Abend hieß es unisono: „Wir haben einen schönen Verkaufstag mit vielen freundlichen und spendenfreudigen Kunden erlebt.“

Info Aktion Lichtblicke für Menschen in Not Hilfe Die „Aktion Lichtblicke“ kümmert sich um Benachteiligte in der Gesellschaft – vor allem um Kinder, die besonders unter der Not leiden, in die ihre Familien geraten. „Aktion Lichtblicke“ unterstützt auch vom Krieg betroffene Menschen in und aus der Ukraine.

Besonders stark besucht war die meiste Zeit die Wallstraße, wo Clown Pepe für Vergnügen bei den Kindern sorgte. Der sechsjährigen Karla Lipp aus Weeze und ihrer Freundin Fabienne gelang es in kürzester Zeit auf Mini-Spezial-Rädern im Kreis zu fahren. Andere Kinder warfen gekonnt Diabolos in die Luft und fingen sie mit dem Seil wieder auf. Auch das Drehen von Tellern auf langen Holzstäben gehörte zu den Kunststücken. Größte Attraktion war aber wohl das Produzieren von riesigen Seifenblasen.

„Wir haben den Frühlingsmarkt schon mal vor vielen Jahren besucht. Heute bietet er uns und unserer Tochter Karla einen tollen Zeitvertreib“, sagte Mutter Anna. Wenige Meter entfernt konnten die Kleinen vor dem Kaufhaus Pumuckel, in dem es neben aktueller Kinder- und Damenmode auch Spiele und Schulbedarf zu kaufen gibt, am Glücksrad drehen und dabei schöne kleine Preise gewinnen.

Neu dabei beim verkaufsoffenen Sonntag zu Frühlingsauftakt waren die Damen des „Shop-in-Shop“-Betriebs mit ihrem großflächigen Verkaufsraum, in dem sie seit Ende November im vorderen Bereich Wohnaccessoires und im hinteren Bereich Fernreisen, Kreuzfahrten und Hochzeitsreisen anbieten.

Unter den vielen Ständen auf dem Altmarkt stach der mit Obst und Gemüse heraus. Händler Matthias Krahwinkel aus Kevelaer machte mit seinem Verkaufskonzept „Ernährung mit Köpfchen“ auf interessante Weise auf sich aufmerksam. Viele Kunden durften auch die Sonsbecker Landfrauen, zu denen am späten Nachmittag Ute Fürtjes-Janßen, Wilma Schattmann und Anni Teloo zählten, in ihrem Café mit selbst gebackenen Kuchen, köstlichen Waffeln und frischem Kaffee bedienen.

„Unsere gesamten Einnahmen und die vielen großzügigen Spenden, die wir erhalten haben, übergeben wir der Aktion Lichtblicke, die damit Ukraine-Flüchtlingshilfe unterstützt“, hieß es am Stand der Flüchtlingshilfe der Gemeinde Sonsbeck. Sie hatte Schüsseln und Platten mit Gerichten aus aller Welt zum Kosten bereitgestellt. Anja Heidenreich lud als Sprecherin zum Kennenlernen der Aktivitäten der Flüchtlingshilfe ein.

Zu einer Führung durch Sonsbeck stand Willi Hageney für den Verein für Denkmalpflege bereit. Bedauerlicherweise stieß sein Angebot am verkaufsoffenen Sonntag auf wenig Interesse. Dabei hat der ehrenamtliche Fremdenführer nicht nur über die Kapelle am Gerebernushaus und das Pesthäuschen, sondern auch über den jüdischen Friedhof und die beiden Kirchen in Sonsbeck sehr viel Wissenswertes und Spannendes zu erzählen.

Regen Zulauf hatten dagegen Joelina Spilka und Charlotte Bree, Schülerinnen des Lise-Meitner-Gymnasiums in Geldern. „Wir haben mehr als 300 Lose verkauft. Die Gewinnerinnen und Gewinner können sich ihre Preise in den Geschäften abholen“, erklärten die jungen Frauen. Mit leckeren Würstchen versorgte Grillmeister Bernd viele hungrige Besucher. Stolz erzählte er davon, dass er schon seit einigen Jahren bei verschiedenen Anlässen ehrenamtlich am Grill stehe.

Der Sonsbecker Frühlingsmarkt ist gut aus der Pandemie herausgekommen, hat für viele zufriedene Händler und Besucher geführt. Und er hat eindrucksvoll gezeigt, dass er Menschen hilft, die Unterstützung gut gebrauchen können.

(hvh)