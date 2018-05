Xanten : Der Baustoff-Experte wird 90 Jahre alt

Foto: mobau hopmann

Xanten Das Xantener Unternehmen Hopmann feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Immer noch setzt der Betrieb auf seine familiäre Tradition. Dennoch will er innovativ und modern denken. Neuestes Angebot ist eine Beton-Tankstelle.

Weiterleiten Drucken Von Michael Elsing

Die Aussage und der Anspruch, der da hinter steckt, hören sich extrem ehrgeizig an: "Was wir nicht haben, können wir besorgen. Und was wir nicht besorgen können, braucht kein Mensch." Die Worte stammen aus dem Mund von Kai Oenning, Verkaufsleiter von Mobau Hopmann, Baustoffzentrum und Baufachmarkt in Xanten. Und sie klingen durchaus authentisch.

Das neueste Angebot: Die Beton-Tankstelle, an der Kunden 16 unterschiedliche Beton-Rezepturen zapfen können. Foto: Mobau

"Wir sind ein Familienunternehmen. Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden steht bei uns im Vordergrund", erzählt Oenning, der selbst schon seit beinahe 30 Jahren dem Unternehmen angehört, das in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag feiert. Oenning stellt aber nicht nur die familiäre Atmosphäre heraus, sondern betont auch die Professionalität, mit der Mobau Hopmann zu Werke gehe. Es fallen Begriffe wie Servicefähigkeit, Flexibilität, Qualität oder nachhaltiges Wachstum.

Dabei fielen die Anfänge des Unternehmens noch recht bescheiden aus. 1928 gründete Otto Hopmann die Firma als kleine Schenk- und Gartenwirtschaft. Der heutige Seniorchef Norbert Hopmann stieg 1951 ein und entwickelte den Betrieb stetig weiter. Als in Norbert Hopmann junior 1989 die dritte Generation dem Unternehmen beitrat, handelte es sich bereits um einen Baustoffhandel ordentlicher Größe, dem auch ein Gartencenter angeschlossen war. 1998 folgte ein weiterer großer Einschnitt in der Firmen-Historie - der Neubau des Baufachmarktes. In den vergangenen fünf Jahren blieb nahezu kein Bereich des Firmengebäudes unverändert. Das Holzlager wurde überdacht. Das komplette Außenlager erhielt eine Photovoltaik-Anlage. Der Baufachmarkt wurde umgebaut und renoviert. Gleiches geschah mit dem Baustoffhandel (neuer Frontpavillon, Erneuerungen aller Abteilungen).



Und schließlich wurden auch die Verkaufsräume und Arbeitsplätze umgestaltet. Heute ist Mobau Hopmann einer der größten Baustoffhändler im Kreis. Das Volumen der gelisteten Artikel beläuft sich auf zwei Millionen. Zu den Säulen des Unternehmens zählt Kai Oenning die Vermietung von Baumaschinen. Auch hier setzte Hopmann auf stetiges Wachstum.

Wo andere Händler sich über den zunehmenden Online-Handel beklagen, nutzt Hopmann das Internet. "Der Internet-Shop ist sozusagen unser fünftes Standbein", so Oenning und verweist auf Kaminöfen und Terrassenplatten, die dort bundesweit vermarktet werden. Rechtzeitig fertig geworden zum Jubiläum ist zudem eine weitere Neuerung, die Hopmann nun anbietet. "Beton to go", wie es neudeutsch so schön heißt, können private wie gewerbliche Kunden in Xanten bekommen.

Die Beton-Tankstelle verfügt über ein Mischwerk, das Frischbeton nach 16 verschiedenen Rezepturen produziert. Per Chipkarten-System können sich die Kunden dann ihren gewünschten Beton zubereiten lassen und sofort mitnehmen. "In Zeiten, in denen der Gartenbereich immer mehr boomt und zahlreiche Kunden viele Arbeiten auch selbst erledigen, ist dies ein tolles Angebot", sagt Oenning.

Geht es um die eigenen rund 40 Mitarbeiter, setzt Hopmann dagegen mehr auf Kontinuität. Nicht wenige von ihnen sind schon seit vielen Jahren für das Unternehmen tätig. Oenning: "Sie sollen unsere Philosophie leben. Und das tun sie auch."

(me)