Schülerakademie Denxste in Xanten : Kinder werden zu Forschern

Xanten Beim Auftakt der Schülerakademie Denxste in Xanten programmierten die teilnehmen Mädchen und Jungen selbst gebaute Roboter. Innerhalb weniger Stunden präsentierten sie ihre Ergebnisse.

In Xanten hat wieder die Schülerakademie Denxste begonnen. Zum Auftakt ging es um Technik, die teilnehmenden Mädchen und Jungen wurden kreativ – „mit Lego-Roboter, 3D-Druck, Lasercutter und Co“. Bis zum Jahresende sind weitere Veranstaltungen geplant. Das Angebot der Schülerakademie richtet sich an begabte und interessierte Mädchen und Jungen der vierten, fünften, sechsten und siebten Klasse. Denxste ist eine Initiative aller Xantener Schulen und der Stadt Xanten. Es gibt sie seit vielen Jahren.

Die nächsten Termine In diesem Jahr waren von der Schülerakademie Denxste insgesamt neun Veranstaltungen zu Musik, Natur, Recht, Geschichte, Politik oder Sport geplant gewesen. Wegen der Corona-Pandemie mussten aber mehrere Termine abgesagt werden. Zwei Veranstaltungen sind noch geplant: Am 30. Oktober geht es um Politik und am 11. Dezember um Geschichte. Weitere Informationen dazu gibt es online unter www.xanten.de/de/dienstleistungen/schuelerakademie-denxste/.

Allein oder zu zweit ging es los. Die Lego-Kästen standen bereit, und erste Ideen oder Vorschläge schwirrten durch den Raum: „Lass uns das doch so machen“ und „Nee, so geht das nicht, ich fang‘ noch mal neu an.“ Die Idee eines Forscherteams war: „Wir machen eine Figur, die wie ein Roboter aussieht.“ Das Team, das sich an die Schlüsselanhänger machte, fragte: „Nehmen wir den 3D-Drucker oder erstellen wir erst einen Prototyp mit dem Lasercutter?“

Im Nebenraum an den Maschinen wurde der selbst erstellte Prototyp an den Lasercutter gesendet. Das Holzmodell wurde nochmals am PC verfeinert, und dann ging der Auftrag an den 3D-Drucker. In 0,4 Millimeter dünnen Schichten entstanden so aus dem Nichts heraus innerhalb von 45 Minuten die Schlüsselanhänger.