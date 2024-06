Neuer Vorstand im Verein für Denkmalpflege Sonsbeck Das lebende Denkmal dankt ab

Dabei ist Kamps selbst eigentlich gar kein „Poalbürger“, also ein alteingesessener Sonsbecker. Geboren ist er in Kevelaer. 1971 zog er in die Grüne Perle, nachdem er eine Sonsbeckerin geheiratet hatte. Für Geschichte interessierte er sich hingegen schon in der Schulzeit. Anders als seine Mitschüler, wie er erwähnt. Auch seine Eltern wollten „von früher“ nichts wissen. Also befasste sich Kamps, der sich selbst als große Leseratte bezeichnet und zuhause 2000 Bücher beherbergt, auf eigene Faust mit der Vergangenheit.