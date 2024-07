Denkmal an Sonsbeck Namensänderung läutet Zeitenwende ein

Den Veränderungen sollte auch mit einem neuen Vereinsnamen Rechnung getragen werden. In einer engen Abstimmung entschieden sich die Mitglieder für Denkmal an Sonsbeck. „Wir finden, dass wir mit diesem griffigeren Namen unsere zukünftigen Aktionen sehr gut kombinieren und auch namentlich noch präsenter werden können“, sagte Grütters. Mit dem Begriff „Denkmal“ soll im doppelten Sinne gespielt werden: „Beispielsweise soll eines der nächsten Projekte den Namen ,Denk mal an diesen Sonsbecker’ heißen; dabei geht es um Sonsbecker Bürgerinnen und Bürger, an die man sich erinnern können sollte.“