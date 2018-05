Unsere Woche : Den neuen Marktplatz als Chance begreifen

Xanten Der Rheinberger Wochenmarkt gab gestern am neuen alten Standort ein schönes Bild ab. Herrliches Wetter zum Einkaufen, entsprechend reges Treiben auf dem Platz, erfreulicherweise einige neue Händler, die ihre Waren feilboten - da passte alles zusammen, es war Leben in der Stadt. Die Verwaltung machte deutlich, dass ihr an einem gut funktionierenden Wochenmarkt gelegen ist und gab zur Feier des Tages einen aus.

Wichtig ist, dass die Händler - und das gilt für die Geschäftsinhaber ebenso wie für die Marktleute - nicht müde werden und immer wieder für sich werben. Nur wenn ein Einkauf etwas Besonderes bietet, lockt er Kunden an. Da reichen manchmal schon ein Tässchen Kaffee oder ein Musiker, der seine Lieder singt wie gestern Joe Kiki.

Vom neuen Marktplatz mag man halten, was man will - die Meinungen darüber gehen bekanntlich auseinander. Aber er ist nun einmal da (ebenso wie die neuen, Pizzakarton fassenden und krähensicheren Mülleimer) und sollte auch genutzt werden. Die Rheinberger sollten ihren Marktplatz als Chance begreifen - genauso wie die Dinge, die noch folgen werden: das Fontänenfeld, die Sanierung des Alten Rathauses mit (möglicherweise) anschließendem Einzug einer Gastronomie und auch die neue Fußgängerzone. Natürlich fallen Späne, so lange gearbeitet wird und natürlich werden manche Geschäftsleute durch den Rheinberger Baustellen-Marathon Federn lassen. Aber was wäre die Alternative?

Ihr habt aber eine schöne Innenstadt! Das hat wohl jeder Rheinberger schon einmal gehört, wenn Besucher von außerhalb hierher kommen. Stimmt - nur manchmal merkt man es selbst gar nicht mehr. Ein schönes Freibad hat Rheinberg obendrein. Familientauglich, mit günstigen Eintrittspreisen und wunderbar im grünen Stadtpark gelegen. Das kann man heute bei hoffentlich herrlichem Sonnenschein mal wieder ausprobieren. Vielleicht sogar mit der neuen Saisonkarte, die probeweise eingeführt worden ist. Sie kostet 75 Euro, man kann damit das Underberg-Freibad besuchen, so oft man möchte. Ab dem 21. Besuch wird' s unschlagbar günstig. Wie wär's?



In diesem Sinne: ein schönes Wochenende!

(RP)