Demografischer Wandel : Sonsbeck und Xanten wollen bei Pflegeberatung kooperieren

Sonsbeck/Xanten Vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft soll das trägerunabhängige Beratungsangebot in den Verwaltungen ausgebaut werden. So wollen Sonsbeck und Xanten die Herausforderung annehmen.

Auch in der Gemeinde Sonsbeck macht sich der demografische Wandel bemerkbar. Schon heute sind 22 Prozent der Bürger und Bürgerinnen mindestens 65 Jahre alt. Sonsbecks Politik berät in der Sozialausschusssitzung am Donnerstag, 3. Februar, um 18 Uhr im Kastell (3G-Regel) daher darüber, die trägerunabhängige Pflegeberatung in der Verwaltung zu erweitern. Angedacht ist dafür eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Xanten , um gemeinsam eine Vollzeitstelle für die Beratung zu schaffen.

Aktuell wird die Pflegeberatung in der Gemeinde Sonsbeck von einem Mitarbeiter des Fachbereichs Ordnung und Soziales mit einem Stundenumfang von 0,2 Stellen angeboten. In Xanten beläuft sich der Stundenumfang auf 0,3 Stellen. Vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft, bei zeitgleichem „Fachkräftemangel in den stationären Einrichtungen der Altenhilfe sowie bei den ambulanten Diensten“, wie es in den Sitzungsunterlagen heißt, will der Kreis Wesel die trägerunabhängige Pflegeberatung in allen 13 Kommunen intensivieren und mit qualifizierten Beratungsfachkräften ausbauen. Das hat der Kreistag in seiner Sitzung am 16. Dezember beschlossen.