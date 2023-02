Im Sparkassen-Foyer öffentlich zugänglich Weiterer Defibrillator für Notfälle im Sonsbecker Ortskern

Ein AED-Defibrillator kann Kammerflimmern stoppen, das für den plötzlichen Herztod von jährlich rund 100.000 Menschen in Deutschland verantwortlich ist. Das Gerät ist speziell für Laien entwickelt, die Bedienung ist einfach und sprachgesteuert. In der Gemeinde Sonsbeck gibt es nun insgesamt sechs öffentlich zugängliche Defibrillatoren: in der Sparkasse, im Kastell, am Sportplatz und an der Tennisanlage in Sonsbeck, im Hubertushaus in Hamb und im Labbecker Pfarrheim. Zudem haben die Feuerwehrstandorte Sonsbeck, Hamb und Labbeck je ein AED-Gerät.