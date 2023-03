Xantens Denstleistungsbetrieb Politik bestimmt einen Nachfolger für DBX-Leiter

Für den Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) muss eine neue Leitung bestimmt werden. Wie die Stadtverwaltung erklärte, wechselt der Erste Betriebsleiter Michael Lehmann planmäßig zum 1. Januar 2024 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Das Nachbesetzungsverfahren läuft. Als Nachfolger ist Stefan Wadleich vorgesehen. Er wird sich am Donnerstag, 16. März, im DBX-Betriebsausschuss vorstellen. Das Gremium bestimmt in der Sitzung, ob er zum Betriebsleiter bestellt werden soll.